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  4. Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 20:11 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu her geçen gün daha fazla can alıyor. Son dakika haberine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

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İtalya koronavirüs

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