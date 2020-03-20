Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

\u0130talya'da koronavir\u00fcs kabusu her ge\u00e7en g\u00fcn daha fazla can al\u0131yor. Son dakika haberine g\u00f6re koronavir\u00fcsten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 627 ki\u015fi artarak 4032'ye y\u00fckseldi. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130kinci el d\u00fckkan\u0131ndan ald\u0131, ger\u00e7ek de\u011ferine inanamad\u0131\u00c7arp\u0131c\u0131 ara\u015ft\u0131rma: Halk Trump'\u0131n koronavir\u00fcs ile m\u00fccadelesinden memnun mu?Mide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!