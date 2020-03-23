HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 20:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüs bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya'da son 24 saatte 601 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
BM'den koronavirüse karşı küresel ateşkes çağrısıBM'den koronavirüse karşı küresel ateşkes çağrısı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İtalya

En Çok Okunan Haberler

Flaş koronavirüs açıklaması: Sokağa çıkma yasağı gelebilir

Flaş koronavirüs açıklaması: Sokağa çıkma yasağı gelebilir

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Koronavirüs salgını nasıl sona erer? Uzmanı açıkladı

Koronavirüs salgını nasıl sona erer? Uzmanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: BM'den koronavirüse karşı küresel ateşkes çağrısı

BM'den koronavirüse karşı küresel ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran'a koronavirüs suçlaması: Yalan söylüyorlar

Şok suçlama: Koronavirüs hakkında yalan söylüyorlar

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye’de Esad ile görüştü

Suriye’de Esad ile görüştü!

Son dakika: Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Koronavirüs dedeyle torununu ayırdı

Koronavirüs dedeyle torununu ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.