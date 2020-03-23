Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi

\u0130talya'da koronavir\u00fcs bilan\u00e7o giderek a\u011f\u0131rla\u015f\u0131yor. \u0130talya'da son 24 saatte 601 ki\u015fi daha koronavir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \nKoronavir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 6 bin 77'ye y\u00fckseldi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en zengin ailesinin 10 y\u0131l \u00f6nceki raporda koronavir\u00fcs\u00fc birebir anlatt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131BM'den koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 k\u00fcresel ate\u015fkes \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleri