Son Dakika: İtalya'da seçimlerdeki çıkmaz sona erdi! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

Son dakika haberi: İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkmaz yaşanmıştı. Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7’nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli oy sayısına ulaşamamıştı. Koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti ise mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ikinci dönemde de görev almasını istemişti.

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