HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: İtalya'da seçimlerdeki çıkmaz sona erdi! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

Son Dakika: İtalya'da seçimlerdeki çıkmaz sona erdi! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

29.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmişti. Buna göre 8'inci turda tekrar cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Son Dakika: İtalya'da seçimlerdeki çıkmaz sona erdi! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

Son dakika haberi: İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkmaz yaşanmıştı. Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7’nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli oy sayısına ulaşamamıştı. Koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti ise mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ikinci dönemde de görev almasını istemişti.

Ayrıntılar geliyor...

7804e24d-5423-4389-acf1-2af55a884260

İtalya'daki seçimlerde çıkmaz devam ediyor! Daha önce 1971'de yaşanmıştıİtalya'daki seçimlerde çıkmaz devam ediyor! Daha önce 1971'de yaşanmıştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
ABD alarma geçti! "Tarihi bir kar fırtınası olma potansiyeline sahip"ABD alarma geçti! "Tarihi bir kar fırtınası olma potansiyeline sahip"
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.