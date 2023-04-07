Son dakika | İttifak protokolü değişti! YSK'ya resmen sunuldu: Millet İttifakı'ndan 4 parti seçim pusulasında yer almayacak

Son dakika haberi: Milletvekili listelerinin teslimine 2 gün kala hareketlilik arttı! MHP'nin listeyi teslim etmesinin ardından Millet İttifakı'ndan kritik hamle geldi. Buna göre ittifaktan 4 parti genel seçimlerde yer almayacak. DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP'nin listelerinde yer alacak.

MİLLET İTTİFAKI'NIN PROTOKOL DEĞİŞİKLİĞİ YSK'YA SUNULDU!

Protokol değişikliği tesliminin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

"DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi, adaylarını CHP listelerinden gösterecek. Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. Detaylı açıklamaları partilerin sözcüleri yapacak. Yasa gereği bu partiler seçime giremiyor, dört parti de CHP çatısında seçime girecek."

Muharrem Erkek açıklama yaparken Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcıları da hazır bulundu fakat basın mensuplarından soru kabul edilmedi.

