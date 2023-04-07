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  4. Son dakika | İttifak protokolü değişti! YSK'ya resmen sunuldu: Millet İttifakı'ndan 4 parti seçim pusulasında yer almayacak

Son dakika | İttifak protokolü değişti! YSK'ya resmen sunuldu: Millet İttifakı'ndan 4 parti seçim pusulasında yer almayacak

07.04.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın ittifak protokolünde değişikliğe gidildi. 4 parti genel seçimlere CHP çatısı altında katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yasa gereği bu partiler seçime giremiyor" dedi. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla girecek.

Son dakika | İttifak protokolü değişti! YSK'ya resmen sunuldu: Millet İttifakı'ndan 4 parti seçim pusulasında yer almayacak

Son dakika haberi: Milletvekili listelerinin teslimine 2 gün kala hareketlilik arttı! MHP'nin listeyi teslim etmesinin ardından Millet İttifakı'ndan kritik hamle geldi. Buna göre ittifaktan 4 parti genel seçimlerde yer almayacak. DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti CHP'nin listelerinde yer alacak.

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MİLLET İTTİFAKI'NIN PROTOKOL DEĞİŞİKLİĞİ YSK'YA SUNULDU!

Protokol değişikliği tesliminin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

"DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi, adaylarını CHP listelerinden gösterecek. Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. Detaylı açıklamaları partilerin sözcüleri yapacak. Yasa gereği bu partiler seçime giremiyor, dört parti de CHP çatısında seçime girecek."

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Muharrem Erkek açıklama yaparken Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcıları da hazır bulundu fakat basın mensuplarından soru kabul edilmedi.

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