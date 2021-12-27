Son dakika: İTÜ'de koronavirüs vakaları arttı! Rektör yeni tedbirleri duyurdu

Son dakika haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni düzenlemeye gitti. Karar Rektör Koyuncu tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

İşte Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun açıklamaları:



İTÜ Mensuplarımızın dikkatine. Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.

Aldığımız tedbirler kapsamında; 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verilmiştir. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır.

Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,



Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk. — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ikoyuncu07) December 27, 2021



