HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevinden istifa etti

SON DAKİKA | İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevinden istifa etti

23.04.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde art arda istifa haberleriyle gündeme gelen İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder görevinden istifa etti

Son dakika haberine göre İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

640x360

Önder, paylaşımında, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan’da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum. Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP ve Erdoğan sözlerine peş peşe sert tepkiMHP ve Erdoğan sözlerine peş peşe sert tepki
Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı!Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı!
Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğizÖzel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa son dakika
En Çok Okunan Haberler
"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!

"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"

Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz

Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak? Tarih verdi: Randevu talep edeceğiz

Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı!

Teleferik faciasında kontrol odasının görüntüleri ortaya çıktı!

Halüsinasyon görünce kendi kendine çatıştı! Korku dolu anlar

Halüsinasyon görünce kendi kendine çatıştı! Korku dolu anlar

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.