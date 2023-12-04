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Son dakika: İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi! GİK seçimlere tek başına girme kararı aldı

04.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Son 3 seçime Millet İttifakı çatısı altında giren CHP ve İYİ Parti'nin yolları Mart 2024'deki yerel seçimlerde ayrılıyor. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin yerel seçimler için yaptığı iş birliği teklifini değerlendirdi. GİK toplantısında oy çokluğuyla seçimlere tek başına girme kararı verildi. İYİ Parti'nin kararının ardından ise gözler CHP'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Son dakika: İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi! GİK seçimlere tek başına girme kararı aldı

Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu. CHP'nin teklifinin ülke genelini değil Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsadığı öğrenildi. Meral Akşener ise Özel'in teklifini partisinin Genel İdare Kurulu'na danışma kararını verdi.

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"HÜR VE MÜSTAKİL"

İYİ Parti'de bugün Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı. Özgür Özel'in yerel seçimlerde iş birliği teklifini değerlendiren GİK toplantısı sona erdi. GİK oy çokluğuyla seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararını aldı.

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Yerel seçim CHP İYİ Parti
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