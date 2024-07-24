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  4. Son dakika | İYİ Parti'de istifa depremi: Nimet Özdemir de "gönül bağını" kopardı! Koltuk sayısı 32'ye düştü

Son dakika | İYİ Parti'de istifa depremi: Nimet Özdemir de "gönül bağını" kopardı! Koltuk sayısı 32'ye düştü

24.07.2024 15:46
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Son dakika haberi: İYİ Parti'de ardı arkası kesilmeyen istifalara yenisi eklendi. Son olarak İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir kararını duyurdu.

Son dakika | İYİ Parti'de istifa depremi: Nimet Özdemir de "gönül bağını" kopardı! Koltuk sayısı 32'ye düştü

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Böylece İYİ Parti'nin 43 olan vekil sayısı 32'ye düştü.

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"GÖNÜL BAĞIMI KOPARDIM"

Özdemir, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna şu sözlerle duyurdu:

"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim.

"BANA OY VERENLERİ UTANDIRMAYACAĞIM"

Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum.

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa
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