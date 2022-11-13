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SON DAKİKA | İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış! Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde

13.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye adım adım seçime yaklaşırken özellikle Millet İttifakı'nın kimi aday olarak göstereceği merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu bugünlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu yapılan anketlerde öne çıkan ismi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış! Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde

Son dakika: Türkiye, Haziran 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı. Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtilirken Millet İttifakı'nda daha çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna yanıt verirken anketlerde önde olan ismi de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA SEÇİM SÜRECİNE GİRİLECEK"

Türkiye'nin bütçe görüşmelerinin hemen sonrasında seçim sürecine gireceğini söyleyen Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı taraftarlarının beklediği şekilde adaylık müzakeresi yapmadık" diye konuştu.

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ANKETLERDE ÖNDE OLAN İSMİ AÇIKLADI

Açıklamasının devamında Ağıralioğlu şunları ifade etti:

"CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor. Belli bir süreden sonra yaptıklarınız bir partinin içine karışmak gibi algılanabilir."

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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Millet İttifakı

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