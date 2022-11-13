SON DAKİKA | İYİ Parti'den gündem yaratacak çıkış! Adaylık için canlı yayında isim verdi: Açık ara önde

Son dakika: Türkiye, Haziran 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. Adım adım seçimlere yaklaşırken siyasetin gündemi daha da yoğunlaştı. Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtilirken Millet İttifakı'nda daha çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna yanıt verirken anketlerde önde olan ismi de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA SEÇİM SÜRECİNE GİRİLECEK"

Türkiye'nin bütçe görüşmelerinin hemen sonrasında seçim sürecine gireceğini söyleyen Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı taraftarlarının beklediği şekilde adaylık müzakeresi yapmadık" diye konuştu.

ANKETLERDE ÖNDE OLAN İSMİ AÇIKLADI

Açıklamasının devamında Ağıralioğlu şunları ifade etti:

"CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor. Belli bir süreden sonra yaptıklarınız bir partinin içine karışmak gibi algılanabilir."

