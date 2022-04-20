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Son dakika: İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

20.04.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok'un rozetini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takti.

Son dakika: İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Son dakika: Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Ok, AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alarak kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

Ok'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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İYİ PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

İsmail Ok, iki yıl önce, İYİ Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İsmail Ok, yaptığı yazılı açıklamada "Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk’ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" demişti.

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İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Ok, evli ve iki çocuk babasıdır.

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