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  4. Son dakika: İYİ Parti'den istifası ses getirmişti... Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bu sözlerle bozdu: Seçim sonucunu öngördüm

Son dakika: İYİ Parti'den istifası ses getirmişti... Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bu sözlerle bozdu: Seçim sonucunu öngördüm

20.05.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti'den istifa eden 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. 14 Mayıs seçimlerine değinen Ağıralioğlu, "Hassasiyetlerimi milletle paylaşırken ben bedelini ödemeye göze aldığım bir karara mahkum oldum. Seçim sonucunu öngördüm." dedi.

Son dakika: İYİ Parti'den istifası ses getirmişti... Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bu sözlerle bozdu: Seçim sonucunu öngördüm

Son dakika haberi... 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Uzunca zamandır siyasetin meclis kürsüsünde hassasiyet güderek siyaset yapıyorum. Adaylık sürecinde her koordinatı gözlemleyerek siyaset yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, "Hassasiyetlerimi milletle paylaşırken ben bedelini ödemeye göze aldığım bir karara mahkum oldum. Milleti doğru tahmin etmek lazım. Bu gerçeklere uygun bir hassasiyet gütmek gerekmektedir. Bu gördüğümüz tablonun ben en erken söyleyeniyim. Seçim sonucunu öngördüm." dedi.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIK HEVESİ GİBİ GİZLİ BİR AMACI DAHA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİM"

Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP ile bizim siyasi beraberliğimizin içerisinde özgünlük korumak, farklılıklarımızı korumak ve bunlara göre bir istişare belirlenmesini istedim. Aslında ben sonuca geldiğimizde istişare değil dayatmanın olduğunu düşünmekteyim. Masa diye kurduğumuz yerde Kemal Bey'in adaylık hevesi gibi gizli bir amacı daha olduğunu düşünmekteyim. Henüz milletin kendine ne oy vereceğimizi bilmediğimiz partilerin, masada eşit söz hakkı olmasının bu süreci yönetmeye değil dayatmaya yönelik olacağını söyledim. Bu şu demektir; 50 ye 50'nin 50+1 olarak yenmenin değil, siyasetin düsturunu taşıyan bir dil benimseyelim. Kazanacak aday hassasiyetimizi vurgulayım, bizde 60'dır, 65'dir diye konuşalım dedik. Seçim zamanı başımıza gelenleri bileceğimizi bildiğimiz olduk. Bunca huzursuzluğa rağmen sandığa giden bir Türk milleti, 'sandıktan ümidimi kesmiyorum, her şeye rağmen ben sandığı gidip beni yönetecek adamı seçiyorum' demesi mükemmel. Defalarca dedim ki bizim milletimiz geçim derdiyle, vesaireyle ilgilenir ama defalarca dedim ki halkımızda büyük bir millet duygusu vardır."

"HDP'Yİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE DAYATMASI KABUL GÖRMEDİ"

"İHA'lar SiHA'lar bunlara dokunmayın." diyen Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Bunlarla alay etmeyin, bunları sembolik görebilirsiniz ama bunlar bizim imparatorluk olarak filizleneceğini düşündüğü şeylerdir. Bu millet devletsiz kalmanın ne kadar feci bir şey olduğunu bir kere daha Suriye'de gördü. Bu iki hassasiyetimi seçmenin hangi kitleye gideceğini bilerek bir hassasiyet belirttim ben. PKK'lıların '15 Mayıs'ta Kandil'den zafer çığlıklarıyla iniyoruz' çığlıklarını, '15 Mayıs'ta etkisini göreceksiniz' dedim. Türk milletinin bu demeçlerle ilgili seçimin Kandil ve Edirne arasına sıkışmışlığına asla bir şey yapılmadı. 'Kürt oyları lazımdır' diyerek yapılarak HDP'yi Türk milliyetçilerine dayatması kabul görmedi. Biz defalarca uyardık ki siyasetin zehri kibirdir. Siz kimi gösterirseniz gösterin 'seçmen oy verir' mantığı halkta benimsenmedi."

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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti

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