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YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. YSK, İYİ Parti'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin İstanbul'da seçimlerin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından YSK'ya gönderilen dilekçede, sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi, sandık kurullarına itiraz ve şikayete ilişkin ilgili yasa maddeleri hatırlatılmıştı.

Dilekçede, İYİ Parti'nin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan seçimlerde görev alan sandık kurulu başkanlarıyla ilgili yaptığı tam kanunsuzluk itirazının YSK tarafından 18 Nisan 2019'da oy birliğiyle reddedildiği belirtilmişti.

YSK'nın bu kararında, sandık kurulunun teşkiline ilişkin itirazların 2 Mart 2019'da kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına yönelik talebin reddedildiği aktarılan dilekçede, şunlar kaydedilmişti:

"Somut olgu ve delillere dayanılmaksızın 'sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulmasının seçim sonuçlarına müessir olması nedeniyle' demek suretiyle seçim iptali ve yenilenmesine karar verilmesi hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Kaldı ki sandık kurulunun hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerekmektedir."

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine yönelik kararın yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi, bu istemin kabul görmemesi halinde iptal kararının 298 sayılı Kanunun 130. maddesine göre değil, yerleşik içtihatlar doğrultusunda tam kanunsuzluk nedeniyle alınması istenmişti.

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