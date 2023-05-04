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Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Edirne'de önemli açıklamalar

04.05.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne mitinginde konuşma yaptı.

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Edirne'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne mitinginde açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

  • Bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değilsiniz. Siz milletsiniz. Bu milletin bir parçasısınız. Siz seçmensiniz. Hangi partiye oy verirse versin seçmen velinimettir. Biz herhalde gelecek bir hafta daha da vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız. Şimdi 'Sana söz bitanem' yazıyor şurada. Ya arkadaşlar bugün Recep Bey de aynısını söylemiş. Asayişten sorumlu bir arkadaş var. Kafayı taktı erkek-erkek evliliğine.

  • Şimdi sınırlar kevgire dönmüş, Türkiye göçmen hendeği olmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmış, hayda. Çocuklar bu nasıl bir fantezi dünyası? Erkeklerle hayvanların evlenmesini de serbest bırakacakmış. Bunu düşünmek gerçekten Edirne'de yaşayan, Türkiye'de yaşayan bütün psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmek için göreve çağırıyorum. Yaşını başını almış bir arkadaşımız aynı zamanda çok enteresan, Başbakanlık yaptı, İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymiş. Bay Kemal'e bir oy vereceksiniz, bir oy da Meral'e vereceksiniz. Dolayısıyla siz oldunuz işgal güçleri. Yahu arkadaş sen ne oldun? AK Parti'ye oy verirseniz siz istiklal mücadelesi yapanlarsınız.

  • Recep Bey çıkmış, 'Bir soğana bir patatese beni kurban etmeyin' diyor. Buradan söyleyeyim, patates soğan, güle güle Erdoğan. Patates soğan yiyemeyenler Sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler inşallah. Biz iktidarı kazanırsak şampanya ile kutlayacakmışız. Şampanyayı biz içecekmişiz, bu arkadaşın dediğine göre onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Burada devreye kul hakkı giriyor. Muhterem o kadar hırsızlık yaptınız ki, o alında tertemizlik yok, koca bir kara var kara! Kul hakkı yediniz, kul hakkı. 82 puan alan gencimizi AK Parti içinde ayısı, dayısı yok diye atamadınız, ayısı, dayısı var diye 52-54 puanları alanları atadınız.

  • Sulama kanallarınız halloldu mu? Ergene temizlendi mi? Pirinci siz üretiyorsunuz, marketlerde Yunanistan'ın pirinci, Kanada'nın mercimeği, Sırbistan'ın eti satılıyor. Edirne veya başka şehrin çiftçisi oturup ağlasın. Et, mercimek, nohut, mısır, pirinç ithal, saman ithal yahu arkadaş ithal etmediğin ne kaldı? Biraz akıl, bilim, hukuk, adalet ithal etsene, hem onlar bedava.

  • Edirne'nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, barajı varsa biz yapacağız. Köylerde tarım üretimi yapma kararı verirseniz 5 yıl boyunca evli iseniz eşiniz ve sizin, kadın ve erkek olarak BAĞKUR ya da SSK primlerini biz ödeyeceğiz. Havza tarımı yapacağız. Önceden fiyatı ilan edeceğiz. Ondan sonra girdiler düşsün diye mazotta besiciler için aynı zamanda yemde, gübrede, elektrikte sübvansiyonu en başında uygulayacağız. Sonuç itibarıyla önceden ilan ettiğimiz fiyat gerçekleşti, satın alacağız. Fazlası gerçekleşti istediğinize satacaksınız. Diyelim ki aşağıda gerçekleşti üretim, yine ilan ettiğimiz fiyattan alacaksınız.
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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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