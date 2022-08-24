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Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!

24.08.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında soruları yanıtlıyor. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' sorusuna da yanıt veren Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlıyor. Akşener, sosyal medyadan yayın duyurusunu yaptığı paylaşımda "Milletimizin mücadele ettiği sorunlara, evlerin içindeki derin yoksulluğa ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna da yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Henüz biz adaylığa dair bir şey konuşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle 6 genel başkan bir adayı tespit edecek. Henüz isimler değil ilkeler bazında konuşuyoruz. 6'lı masada oy birliğiyle bir tek aday çıkacak. Aday 6'lı masadan mı ya da dışından mı olacak bilmiyorum.

Diyelim sizi aday gösterdik. Yani ne kadar sürede parlamenter sisteme geçilecek? Bunun bir de Meclis ayağı var. Senaryo çalışmak durumundayız. O seçtiğimiz kişinin ikinci bir Erdoğan olmaya, tek adamlık yetkisine 'iyiymiş' dememesi gerekiyor. Kolay bir iş değil. İnanılmaz bir mesafe alındı.

ORTAK ADAYDA ANLAŞAMAMA İHTİMALİ VAR MI?

Ben böyle bir ihtimali görmüyorum. Dolayısıyla tek adayla gidilmesinin, o aday etrafında hep birlikte çalışılması ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasının tek aday üzerinden yapılması gibi inancımı ifade etmenin yolu ben aday değilim demek. Ben kendi adıma konuşabilirim. Ben aday değilim.

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'KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIM'

Başbakanlık konusunda kimseyle pazarlık yapmadım. Partime hedef koydum. Bizim en basitinden orada başbakanlığın alınabilmesi için güçlü bir şekilde Meclis'te olmamız lazım.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temel Bey seçime yakın zamanda açıklanacak dedi. Ne zaman açıklanır bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayının ortak aday olacağı net. Erken seçime hazırlıksız yakalanmayız.

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Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener aday

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