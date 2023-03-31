SON DAKİKA: Bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi! 'Provokasyon' diyerek duyurdu... 'Failler en yakın zamanda bulunacaktır'

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. İYİ Parti lideri Akşener, 'Beni korkutacak adam anasının karnından doğmadı' dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmeler sonrasında bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."