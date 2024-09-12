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  4. SON DAKİKA| İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale istifa etti!

SON DAKİKA| İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale istifa etti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.09.2024 16:48
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Son dakika: İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA| İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale istifa etti!

Son dakika: Sosyal medya hesabından istifa haberini paylaşan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’NİN SANDALYE SAYISI 30'A DÜŞTÜ

Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 30’a geriledi.

Ayrıntılar geliyor

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Ümit Özlale
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