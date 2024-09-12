SON DAKİKA| İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale istifa etti!

Son dakika: Sosyal medya hesabından istifa haberini paylaşan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.— Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) September 12, 2024
Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 30’a geriledi.
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