Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa adayını açıklarken yüz ifadesi gündem olmuştu! Canlı yayında sebebini açıkladı

Son dakika: Türkiye seçim virajına girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyaset gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması gündem olmuştu. Daha sonra Altılı Masa'ya tekrar dahil olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Meral Akşener'in canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

ADAY AÇIKLANIRKEN YÜZ İFADESİ NEDEN ÖYLEYDİ?

Benim üzerimde palto varken, Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. İki ayrı fotoğraf var orada. Hepimiz dizilmişiz. Orada ben mutsuz değildim. İmza atmışım ben. Bu dünyada hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle insanlar gitti geldi evime. İmamoğlu ve Yavaş gece 02.15 gibi evime geldiler. Dolayısıyla sıfır uykuydum. Biraz hareketleriniz ağırlaşıyor uykusuzluk olunca. O masada bir müzakere oldu, bir mutabakat sağlandı. Ve o iki metnin altına biz imza attık. Dolayısıyla bununla ilgili bir mutsuzluk söz konusu değil.

'HERKES BANA MASADAN KALKTI DİYOR, MASA KALKTI'

Müzakereye kapalı bir ortam olmuştu. Siz bir teklif ortaya koyuyorsunuz, diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış ve geri gitmiyor. Siz de bunun tartışmasını arz ediyorsunuz. Dolayısıyla, bana herkes masadan kalktı diyor ama, masa kalktı, masada oturmaya devam ettim. Her birimizin hayata bakışı, gördüğümüz problemlere çözüm arayışımız, beğendiğimiz, temsil ettiğimiz kitle farklı. Türkiye'nin büyük bir sosyal ve siyasal alanını temsil etmesi en önemlisi o masanın. Öncelikle farklılıklara saygı duymayı öğreniyorsunuz.

ERSAN ŞEN'E ADAYLIK TEKLİF EDECEK MİYDİ?

Herkesin cumhurbaşkanı adaylığına hakkı vardır. Ben 2018'de bazı şeyler yaşadım. Oradan bir ders çıkardım. O dersin neticesinde seçime 1.5 yıl kala aday olmadığımı ilan ettim. Hiç de pişman olmadım. Ersan Hoca'yı da çok severim. Aracılığınızla teşekkür edeyim. O gün Ersan Hoca, bizimle ilgili çok kolay değildi o sözleri söyleyebilmek. Ben de kendisine ulaştım, görüşmek istedim. Kendisini evimde ağırlamak istedim. Adaylık teklif etmeyecektim, fikirlerini alacaktım. Ersan Hoca bize tırnak içinde kıyak geçti.

SON AÇIKLAMASINDA NEDEN SERTTİ?

Konuşmam sertti. Sert olmalıydı. Ben ne düşünüyorsam, o metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim, sosyal bilimciyim. 28 yıldık aktif politika yapıyorum. Bildiğim bir şey var, net olmak. Sert olarak algılanabilir. Aslında çok netti. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Çeşitli şekilde tariflersiniz onu. Oradan çıkan sonuç şu; 'hayır, biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi bir tutum alınırsa o zaman net olursunuz. Ben kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim. Şu anda sayın Kılıçdaroğlu aday. Ama popülaritesi çok yüksek, milletin hadi dediği 2 büyükşehir belediye başkanını da onun koşu partneri haline getirdi o masa. Bugün itibarıyla net söyleyeyim 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'LA NE KONUŞTU?

İmamoğlu ve Yavaş geldi, bazı seçenekler öne sürdüler. Bu iki arkadaşımızın popülaritesi benden fazla. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın mutlaka o süreçte aktif olması gerekiyor. Belediye başkanı görevi üzerinden yardım etmek başka, bu işin içinde bu kampanyada ve sonrasında taşın altına ellerini koyacaklarının da ispatı lazımdı. Üçümüz uzlaştık önce. Sonra gittiler. Saat sanıyorum 9.30'du, Kemal Bey beni aradı. 'İki arkadaşımız sizi ziyaret edecekler bilginiz olsun' dedi. Bunun üzerine ben de dedim ki, 'Dün iki belediye başkanımız geldiler, bir konuşma yaptık. Şöyle şöyle konuştuk, size iletilmek üzere de bir yazı haline döktük. Bu bilgiler size geldi mi?' dedim. 'Evet' dedi. 9.30'da tekrar geldiler, yeni baştan el sıkıştık.

'MAAŞIMIN DIŞINDA HİÇBİR GELİRİM OLMADI'

Eğer ben Tayyip Erdoğan'ın çevresinden ve veya başka bir şekilde bir Allah'ın kulundan bu tarz bir konuyla ilgili 1 lira, 5 lira adını ne koyarsanız, almışsam, ispat etmesi çok zor ama, dünyanın en şerefsiz insanıyım. İstanbul'da oturduğum ev belli. 5 dönem milletvekilliği yapmışım. Eşimin babası, İzmit'in ekonomik durumu iyi bir aileydi. Biz o mallarının üstüne bir şey koyamamışız. Maaşımın dışında hiçbir gelirim olmadı benim.

'TAYYİP BEY'E DE AYIP'

Her şeyim açıktır. Bugüne kadar Tayyip Bey benimle konuşmak için hiçbir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey'le gizli saklı hiçbir görüşmem olmadı. Hatta deprem zamanında nasıl görüşme yaptığımı televizyondan anlattım. Bugünün dijital dünyasında gizli bir şey olabilir mi? Olsa söylerim. Böyle bir karar verdim derim, peşimden gelen olur, gelmeyen olur. Tayyip Bey'e de ayıp! en ufak bir görüşme inanın yok. Sanki ben göz kırpıyorum, Tayyip Bey koşuyor, böyle bir durum yok. Hatta en sert kavgayı ikimiz yapıyoruz. Rize'de başıma neler geldi benim. 31 Mart'ta 'tutuklattıracağım seni, dokunulmazlığın da yok' dedi. Hala hakkımda ifademin alınmadığı, hatta duyduğumuz PKK muhbirinin olduğu iddia edilen FETÖ'cülükle ilgili isnadın mahkemesi var, ama bana bilgi veren yok. Bu ülkede en çirkin şey biri PKK'cı, iki FETÖ'cü deniyor. Bu eğer korkutmak içinse, demoklesin kılıcı ise ben o demoklesin kılıcı ile kendi boğazımı keserim.

