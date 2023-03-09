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  4. Son dakika: İYİ Parti'nin parmak boyası talebine YSK'dan olumsuz yanıt geldi!

Son dakika: İYİ Parti'nin parmak boyası talebine YSK'dan olumsuz yanıt geldi!

09.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini duyurdu.

Son dakika: İYİ Parti'nin parmak boyası talebine YSK'dan olumsuz yanıt geldi!

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kalırken, parmak boyama yöntemine tekrar dönülsün önerisi gündem olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler YSK'ya çevrilmişti.

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti. (AA)


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seçim YSK

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