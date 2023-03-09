Son dakika: İYİ Parti'nin parmak boyası talebine YSK'dan olumsuz yanıt geldi!

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kalırken, parmak boyama yöntemine tekrar dönülsün önerisi gündem olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler YSK'ya çevrilmişti.

İYİ PARTİLİ ÖZTÜRK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti. (AA)

Seçim işleri başkanımız sn @senolsunat’ ın talimatıyla 09.03.2023 tarihli ‘Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize;

Yüksek Seçim Kurulu

‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi. pic.twitter.com/UKomKZYgHW March 9, 2023



