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  4. Son dakika: İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç? Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Hedef...

Son dakika: İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç? Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Hedef...

11.06.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetin altılı masasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener ayrıca, son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan İYİ Parti'nin oy oranını da açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç? Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Hedef...

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener Habertürk ekranlarında yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında Türkiye siyasetinin gündeminde olan konuları değerlendirdi. Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Akşener birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altılı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İYİ partinin oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık açıklamasını nasıl değerlendiriyor? İşte detaylar...

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Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları;

Sayın Erdoğan'a adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Olmayacağına dair dedikodular vardı. Sayın Bahçeli dışında kimse teleffuz etmemişti. Ama altılı masa üzerinden baktığımız zaman şöyle bir durum var, cumhurbaşkanı adayını konuşmama kararı aldık. Biz adaylığın ötesinde bu ucube sistemin kaldırılması için, parlamenter sisteme geçilmesi üzerinde uzlaştık.

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"SEÇİM KARARINI ALSIN, ADAYI AÇIKLAYALIM"

Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem var. Alsın seçim kararını biz de ertesi gün adayımızı açıklayalım. Erdoğan, biraz bekleyecek ve meraklanacak. Altılı masanın adayı belirleyemediği iddiası ortaya atılan bir yün yumağıdır. Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyledim. İYİ Parti birinci parti olacak ama ben aday olmayacağım. Öncelikle bu ucube sistemin değişmesi şart.

Özne Sayın Erdoğan değil. Onun yerine başkası seçilse de aynı şeyi söyleyecektik.

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SABRİ UZUN VE HANEFİ AVCI

Sabri Uzun'un rütbeleri alınacakmış. Neden alınmış diye baktım. Canan Kaftancıoğlu için mesaj yazmış, ondan alınacakmış. Bu mesajı sevmezsiniz, gıcık olursunuz anlarım. Ama kararnameyle bunu alamazsınız. Aynı şeyi Hanefi Avcı için de yapmışlar.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI KAÇ?

Son anketlere göre bu ay ortalamamız yüzde 20. Ben Haziran sonu gibi kendimize bu hedefi koymuştum. Görünen o ki bu hedefi tutturuyoruz. Her seferinde çok tartışma yaşanıyor bu konularla ilgili ama biz çalışmaya devam edeceğiz.

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