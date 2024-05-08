Son dakika | İYİ Partililer o sözleri ayakta alkışladı! Müsavat Dervişoğlu ilk konuşmasında esti gürledi: Karşınızda bizi bulacaksınız

Son dakika haberi: İYİ Parti grup toplantısında Müsavat Dervişoğlu ilk kez genel başkan olarak kürsüye çıktı. Konuşmasının başlarında geçmişte İYİ Parti'den ayrılan isimlere çağrıda bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir, gelin yaraları saralım" dedi. Dervişooğlu
GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU'NDAN GRUP TOPLANTISINDA İLK MESAJLAR
Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer satır başları şöyle:
- İYİ Parti nerede ve ne için kurulduysa aynı yerde ve aynı amaçtadır. İYİ Parti milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıdır. İYİ Parti'nin kurucu iradesi, tek adam rejimine ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı demokrasi ve hukuk mücadelesi verenlerin iradesidir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÜKLENDİ
-
İktidar tarafından ülke gündemine dayatılan yeni anayasa tartışmaları Türkiye'nin değil, sayın Erdoğan'ın ve çevresinin gündemidir. Yeni anayasa arayışları Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir takviye çabasıdır.
- Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken, emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından 1 gün sonra işe başladığı için "Sen 17 yıl sonra emekli olacaksın" denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken yeni anayasadan bahsediyorlar. Ekmeksiz bir millete yeni anayasa demek abeste iştigaldir, ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin demektir!
İYİ PARTİ'NİN TAVRINI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU
- İktidara sesleniyorum; 2017'deki anayasa değişikliğiyle tek adam rejimini Türkiye'nin başına siz bela ettiniz. Dolar 3 liradan 32 liraya çıktı. Bir figüran aranıyorsa İYİ Parti böyle bir senaryonun içinde asla yer almayacaktır. Sayın Erdoğan bu devletin sınırları içerisinde tek bir millet vardır, o da büyük Türk milletidir. Türkiye'yi milyonlarca yabancıyla doldurduktan sonra millet çeşitliliği gibi kavramlarla Türk milletinin varlığına meydan okuyacaksanız işte tam o sırada karşınızda İYİ Parti'yi bulacaksınız. Anayasa'nın ilk 4 maddesine, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, Anayasa'nın 66. maddesinde ifadesini bulan Türklüğe dokunmaya kalkışırsanız her zaman her yerde karşınızda İYİ Parti'yi bulacaksınız!
"MÜFREDATTA FANTEZİ PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI İÇİN ÇABA SARF ET"
- Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum; atamayan öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. Müfredatta ideolojik fanteziler peşinde koşacağına öğretmenlerin sorunları için çaba sarf et Milli Eğitim Bakanı! Öğrencileri tarafından okul müdürleri ve öğretmenlar var, işte bunlar sizin 22 yıldır inşa ettiğiniz düzenin sonuçlarıdır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır