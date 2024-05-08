Son dakika | İYİ Partililer o sözleri ayakta alkışladı! Müsavat Dervişoğlu ilk konuşmasında esti gürledi: Karşınızda bizi bulacaksınız

İktidar tarafından ülke gündemine dayatılan yeni anayasa tartışmaları Türkiye'nin değil, sayın Erdoğan'ın ve çevresinin gündemidir. Yeni anayasa arayışları Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir takviye çabasıdır.