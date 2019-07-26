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Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir Bornova'da bulunan palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Dumanlar kısa sürede fabrikayı kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın yan tarafında bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar tahliye edildi.

IZMIR SON DAKİKA YANGIN

Ayrıntılar geliyor...

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izmir Son dakika palet fabrikası yangın Bornova

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