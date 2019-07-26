Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Dumanlar k\u0131sa s\u00fcrede fabrikay\u0131 kaplarken olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\nFabrikan\u0131n yan taraf\u0131nda bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanlar\u0131 bar\u0131na\u011f\u0131ndaki hayvanlar tahliye edildi.\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Ak\u0131ma uydu... Sosyal medyada be\u011feni ya\u011f\u0131yor! H\u0131z\u0131r z\u0131rhl\u0131s\u0131ndan ilk ihracat Afrika'yaAntalyal\u0131 giri\u015fimci gl\u00fctensiz makarna \u00fcretti
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