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  4. SON DAKİKA | İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

SON DAKİKA | İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

30.01.2024 06:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İzmir'in Dikili ilçesinde, balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA | İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

Son dakika: İzmir'deki olay, saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.

KAYIP İKİ KİŞİ HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir balıkçı teknesi son dakika
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