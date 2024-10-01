SON DAKİKA! İzmir'de deprem! AFAD açıkladı, Ege açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntıyla sallandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem AFAD'da geçilen bilgiye göre 4 büyüklüğünde oldu.
14:49:04 itibariyle 11.01 km derinlikte Ege Denizi'nde meydana geldi.
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
2024-10-01 14:49:04 - 4.0 - Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir) - 11.01
Kandilli Rasathanesi durumu sosyal medya uygulaması X'te duyurdu.
İşte o gönderi:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 1, 2024
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) https://t.co/uxco4miNJP
01.10.2024, 14:49:05 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 9.1 km#Kandilli