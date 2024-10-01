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  4. SON DAKİKA! İzmir'de deprem! AFAD açıkladı, Ege açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntıyla sallandı

SON DAKİKA! İzmir'de deprem! AFAD açıkladı, Ege açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntıyla sallandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 15:25
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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! İzmir'de deprem! AFAD açıkladı, Ege açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntıyla sallandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem AFAD'da geçilen bilgiye göre 4 büyüklüğünde oldu.

Ekran görüntüsü 2024-10-01 151933

14:49:04 itibariyle 11.01 km derinlikte Ege Denizi'nde meydana geldi.

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-10-01 14:49:04 - 4.0 - Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir) - 11.01

Ekran görüntüsü 2024-10-01 150727

Kandilli Rasathanesi durumu sosyal medya uygulaması X'te duyurdu.

İşte o gönderi:

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deprem İzmir afad kandilli
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