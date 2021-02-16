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Son Dakika: İzmir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

16.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İzmir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika haberine göre İzmir'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. AFAD, deprem sonrası olumsuz herhangi bir ihbarın alınmadığını belirtti.

İzmir'de saat 09.24'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Karaburun'un 44 km açığı, büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

deprem

Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.0 olarak revize etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirterek "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.


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