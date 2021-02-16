Son Dakika: İzmir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de saat 09.24'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Karaburun'un 44 km açığı, büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.0 olarak revize etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirterek "Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 16, 2021

Geçmiş olsun İzmir.



Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) February 16, 2021



