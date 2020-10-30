Son dakika! İzmir'de deprem: Birçok ilde hissedildi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan şiddetli deprem, çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." dedi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

Depremden sonra vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi. Jandarma ve polis bölgede tarama çalışması yapıyor.

Ayrıntılar gelecek...

