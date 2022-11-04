HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

04.11.2022 03:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı. 03.30 sıralarında İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyurdu. Merkez üssü Buca olan deprem; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen deprem panik yarattı. 03.29'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyururken, depremin merkez üssünün Buca ilçesi olduğu belirtildi. Ege'de yaşayanları uykusundan uyandıran deprem İzmir ve çevre iller olan Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

gdfgdfg

SON DAKİKA | BUCA'DAKİ DEPREM SONRASI PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

AFAD panik yaratan depremin yerin 14.47 km altında olduğunu açıkladı. Buca'daki depremin ardından büyüklükleri 2.1 ile 2.9 arasında değişen peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Egelileri uykusundan yakalayan depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

TUNÇ SOYER'DEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

AFAD SON DEPREMLE İÇİN TIKLAYIN

1

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda korkunç olay! Babasını öldürdü, astsubay kuzenini ağır yaraladı! Özel harekat operasyon yaptıBeyoğlu'nda korkunç olay! Babasını öldürdü, astsubay kuzenini ağır yaraladı! Özel harekat operasyon yaptı
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir Buca son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi, maske cezaları, kur korumalı mevduat...

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Jesus istedi, F.Bahçe geri çağırıyor!

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu

"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Anlattığı hikaye duygulandırdı! "Neredeyse yanıyorlarmış"

Anlattığı hikaye duygulandırdı! "Neredeyse yanıyorlarmış"

İlginizi Çekebilir

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.