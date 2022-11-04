SON DAKİKA | İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı; Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi

Son dakika haberi: İzmir'de meydana gelen deprem panik yarattı. 03.29'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyururken, depremin merkez üssünün Buca ilçesi olduğu belirtildi. Ege'de yaşayanları uykusundan uyandıran deprem İzmir ve çevre iller olan Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

SON DAKİKA | BUCA'DAKİ DEPREM SONRASI PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

AFAD panik yaratan depremin yerin 14.47 km altında olduğunu açıkladı. Buca'daki depremin ardından büyüklükleri 2.1 ile 2.9 arasında değişen peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Egelileri uykusundan yakalayan depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

TUNÇ SOYER'DEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

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