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Son dakika İzmir'de FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 08:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika İzmir'de FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(AA)

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Son dakika FETÖ gözaltı TSK

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