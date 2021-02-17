Son Dakika: İzmir'de fırtına! Ağaçlar devrildi, tekne yan yattı (İzmir hava durumu 17 Şubat)

İzmir'in Konak, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka gibi ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga boyu yükseldi.

Konak 1'inci Kordon'da demirli bir tekne su alarak yan yattı.

Balçova'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin çeşitli noktalarında çatı uçması gibi olaylara karşı önlem aldığı bildirildi.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bayraklı ilçesi 75. Yıl ve Osmangazi mahallelerinde ağaçlar devrildi.

Bayraklı Belediyesi ekipleri yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de 17 Şubat bugün bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, ortalama hava sıcaklığı ise 6 derece olacak.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteroroloji'den Ege Bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) bekleniyor.

(Ajanslar)



