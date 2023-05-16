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  4. Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! Şehrin farklı noktalarından görülüyor

Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! Şehrin farklı noktalarından görülüyor

16.05.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İzmir'in Bornova ilçesindeki bir oto yedek parçacıda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alana çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre yangının nedeni henüz belirlenemedi. Dumanlar şehrin birçok alanından görülüyor.

Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! Şehrin farklı noktalarından görülüyor

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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EŞYALARI TAHLİYE ETTİLER

Bornova ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 3 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinden yükselen duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Bitişikteki diğer iş yerlerinin sahipleri ise alevlerin sıçraması ihtimali üzerine eşyalarını tahliye etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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