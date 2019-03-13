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Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki devam eden metro inşaatında istinat duvarında göçük meydana geldi. 2 işçi enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

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Ayrıntılar gelecek...

(DHA)

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