Son Dakika: İzmir'de ortaokulda 4 öğrenciye taciz! İdari soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.

4 VELİ ŞİKAYETTE BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

AA



