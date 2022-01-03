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Son Dakika: İzmir'de ortaokulda taciz gerginliği! Veliler ortalığı ayağa kaldırdı

03.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda kantinci T.D., bazı çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tacizin örtbas edilmeye çalışıldığını öne süren veliler, okul yönetimi ile görüşme talepleri kabul edilmeyince gerginlik yaşandı. Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Duyulunca kantinci kaçtı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: İzmir'de ortaokulda taciz gerginliği! Veliler ortalığı ayağa kaldırdı

Son dakika haberine göre İlçedeki bir okulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre 7 ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu ailelerine söylemesi ile konu polise taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Okul önünde toplanan veliler, tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

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'KANTİNCİ KAÇTI'

Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Taciz edildiğini söyleyen iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitlediler. Olay, birden fazla kişi şikayette bulununca ortaya çıktı. Duyulunca kantinci kaçtı. Beni de hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz etti" dedi.

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'ELİNİ KIZIMIN OMZUNDAN İÇERİYE SOKMUŞ'

Ö.M.'nin velisi Yasemin M. de şunları söyledi:

"13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Ortaya çıkaracakları yerde, tacizi örtbas etmişler. Müdür, çocukların yanlış anladığını söylüyor. Kızıma neden daha önce bana söylemediğini sorunca, 'müdür ve rehber öğretmen aratmadı' dedi. Sonrasında müdür beni küçük bir olay olduğunu söyleyip, okula çağırdı. Gittiğimde kantincinin elinin çocuklara dokunduğunu, çocukların da bunu taciz sandığını söyledi. Elini kızımın omzundan içeriye sokmuş. Hem müdürden hem de bir öğretmeninden şikayetçi oldum."

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'MÜDÜR BİNADAN ÇIKMIYOR'

Velilerden Melike D. ise "Kantinci çocukları taciz ediyormuş. Çocuklar istediğini yapmayınca da küfür edip, darp ediyormuş. Olay, geçen cuma günü olmuş. Patlak verince müdürle görüşmek için geldik ama binadan çıkmıyor. Okuldaki bir öğretmenleri de çocukları suçlamış. Benim çocuğum direkt olarak taciz edilmemiş ama taciz edilen arkadaşları var" diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili sürecin sürdüğünü belirtti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir taciz
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