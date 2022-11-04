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  4. SON DAKİKA | İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem! Ahmet Ercan tehlikeli iki bölgeyi açıkladı: Öncelikli olarak buralar taşınmalı

SON DAKİKA | İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem! Ahmet Ercan tehlikeli iki bölgeyi açıkladı: Öncelikli olarak buralar taşınmalı

04.11.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İzmir'de sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Buca merkezli 4.9 büyüklükteki deprem vatandaşlarda paniğe yol açarken herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Deprem sonrası açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı" dedi.

SON DAKİKA | İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem! Ahmet Ercan tehlikeli iki bölgeyi açıkladı: Öncelikli olarak buralar taşınmalı

Son dakika: İzmir'de sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı. Buca merkezli depremi değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı" dedi.

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İZMİR'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, bugün saat 03.29 sıralarında merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

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İKİ KİŞİ ATLAYARAK YARALANDI

Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Öte yandan deprem sırasında, iki vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ: ÖNCELİKLİ BURALAR TAŞINMALI

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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deprem İzmir Buca

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