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SON DAKİKA | İzmir'deki elektrik faciası davasında yeni gelişme

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.09.2024 14:39
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Son dakika haberi: İzmir'deki elektrik faciası davasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, tutuklu sanıkların tutukluluklarının ve adli kontrollerin devamını talep etti.

SON DAKİKA | İzmir'deki elektrik faciası davasında yeni gelişme

Son dakika haberi: İzmir'deki elektrik faciası davası ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, tutuklu sanıkların tutukluluklarının ve adli kontrollerin devamını talep etti.

Duruşmada savcılık makamını temsil eden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Necati Kayaközü, mütalaa verdi. 13 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını isteyen Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, "Müzakere cevaplarının beklenilmesi, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekilerin katılma taleplerinin kabulü, İzmir Barosu'nun suçtan zarar görmediği anlaşıldığı için davaya katılma talebinin reddi, olayla ilgili bilgi ve görgüsü olduğu anlaşılan tanıkların tespiti, dosyaya sunulan kamera kayıtlarının incelenerek rapor tazmininin istenmesi, sanık savunmaları tamamlandıktan sonra olay yerinde keşif yapılarak dosyaya yeni gelen delillerde yeni bilirkişi raporunun alınması, suçun sadece kamu görevlileri tarafından işlenen özgü suçlardan olmaması nedeniyle bir kısım sanık müdafinin katılma talebinim reddine, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve maiyeti, delil durumu, henüz diğer sanıkların savunmalarının alınmamış oluşu, dosyada mevcut beyan ve belgeleri ile kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti ve delilleri karatma şüphesiyle tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol kararı olan sanıkların adli kontrollerinin devam etmesi talep olunur" dedi. (DHA)

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İzmir son dakika
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