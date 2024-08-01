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  4. Son dakika: İzmir'deki ihmal faciasında istenen cezalar belli oldu!

Son dakika: İzmir'deki ihmal faciasında istenen cezalar belli oldu!

01.08.2024 10:05
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Son dakika: İzmir'de yağmur yağdığı sırada yürürken akıma kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında yürütülen soruşturmadaki sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

Son dakika: İzmir'deki ihmal faciasında istenen cezalar belli oldu!

İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin canına mal olmuştu. Olayın yaşandığı yerde korumasız bir şekilde duran elektrik kablosuyla ilgili elektrik dağıtım şirketine defalarca şikayet yapıldığı belirlenmişti. Hatta yerel bir gazetenin tam 5 yıl önce yaşanacak tehlikeye karşı uyarılarda bulunduğu dahi ortaya çıkmıştı. Ama maalesef sürekli göz ardı edilen ihmal iki kişinin canına mal olmuştu.

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İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İzmir'de yağmur sırasında yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir facia
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