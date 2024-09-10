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  4. Son dakika | İzmir'deki kare Erdoğan'ın gündeminden düşmedi: "Özgür Özel'in millete özür borcu var!"

Son dakika | İzmir'deki kare Erdoğan'ın gündeminden düşmedi: "Özgür Özel'in millete özür borcu var!"

10.09.2024 14:43
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Son dakika haberi: Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir'deki fuar açılışında CHP lideri Özgür Özel ile protokolde oturması geniş yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kareyi bugün yeniden gündeme getirdi. Erdoğan, Özel'in milletten özür dilemesi gerektiğini savundu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşma gerçekleştirdi. AK Parti'de değişim sürecine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, CHP'ye tepki de tepki gösterip "CHP tek parti kodlarına geri döndü" dedi.

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"ORTADA FOL YUMURTA YOKKEN KOLTUK KAVGASI VERİYORLAR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı heyecan ile milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Terör eylemlerinden darbeye, medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştık. bizi çalıştırmamak için önümüze engeller konuldu. Bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi ümitsizliğe kapılmadık.

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  • Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. İş bilmezlikleri kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok.

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ÖZGÜR ÖZEL'E 'DİLRUBA' TEPKİSİ

  • CHP tek parti kodlarına geri döndü. 'Helalleştik' dediler, milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz.

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"BİZİM GÜNDEMİMİZDE ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK VAR"

  • 23 yıldır milletin gösterdiği hedeflerden sapmadık. Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye düşürmek var.
AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!" AK Parti'yi kızdıran fotoğraf karesi: "Tam bir şuursuzluk!"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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