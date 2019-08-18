Son dakika: İzmir'deki yangın büyüyor! Köye sıçradı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleriyle İzmir'in Bornova, Urla ve Karabağlar ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangınla ilgili olarak "En önemli yangın Karabağlar'da. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. 100 hektarın çok üzerinde bir alanda etkili." ifadelerini kullandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nin tahliye edildiğini bildirdi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti. Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi.

İzmir Urla'daki orman yangını, Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy tedbir amaçlı boşaltıldı. BAKAN PEKDEMİRLİ: ESKİ BİR YERLEŞİM OLAN ORHANLI KÖYÜ BOŞALTILIYOR Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi. Bakan Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif olan 4 yangının 2'sinin Milas'ta 2'sinin de İzmir'de olduğunu söyledi. İzmir'in Urla ilçesindeki yangının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu: "Yağcılar Köyü'ndeki yangın büyük çaplı bir yangın olmamasına rağmen yerleşim yerlerine yakın olması itibarıyla bizi korkutuyor. Bölge Müdürümüz yangın yerinde, yangını birebir denetliyor. Bu arada Gümüldür'de de bir yangın çıktı, orayı da denetledik helikopterle, oraya da gittik. İzmir'de en önemli yangınımız Karabağlar ilçesinde çıkan yangınımız, gün boyu Sayın Valimizle, Orman Genel Müdürümüzle koordinasyon içerisinde bu yangınların üzerine gittik."

"BİR KÖY BOŞALTILDI" Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangının devam eden en ciddi yangın olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstediğimiz hava şartlarındaki düzelme hala olumlu bir vaziyete gelmiş durumda değil. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. Rüzgar çok kuvvetli estiğinden dolayı istediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20-30 hektarda başlamış yangın 100 hektarın çok üzerine çıkmış durumda. Şu anda yangın alanının tespitinden daha çok en kısa noktada bunu durdurmakla ilgili gayretlerimiz, çabamız sürüyor. Yol boyu önemli bir yerleşim yeri olmamakla berabere bir tane eski köy yerleşim yeri tespit ettik, buranın boşaltılmasını Valimiz koordine ediyor. Henüz oraya ulaşan bir şey yok ama ihtiyaten kolluk kuvvetleri gerekli çalışmayı yapıyor. Şu anda Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız başta tabi ki kolluk teşkilatımız, kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz."

Orman yangınlarının rüzgar, ısı ve nem şartlarına bağlı olarak büyüyebildiğini kaydeden Pakdemirli, rüzgarlı havalarda hava araçlarının yangına kolay müdahale edemediğini söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kendilerine ulaşan kesin bir bilginin olmadığını dile getirerek, "Şu an çıkış sebebinden çok bizim ana odağımız bu yangını söndürmek, soğutmak olmalı." dedi. "METEOROLOJİK ŞARTLAR YANGINI BÜYÜTTÜ" Yangının ne zaman söndürülebileceğini tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti: "Meteorolojik şartların şu an aleyhimize olması bu yangını gün boyunca büyüttü. 70 kilometrelere varan rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. Helikopterle buraya inerken zorluk çektik. Helikopterle yangın yerinde bir iniş yapmaya kalktığımız sırada ufak bir tehlike de geçirdik. Şu an hava araçları çok kontrol edilebilir vaziyette değil. Dumanın yoğun olması, arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle de çok rahatlıkla her noktasına ulaşılmamasından dolayı da yangını kontrol altına almakta henüz başarılı olamadık. İnşallah ilerleyen saatlerde bu kontrolü de sağlamış olacağız."

YANGIN BÖLGESİNDEKİ SÜRÜCÜLER UYARILDI Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti. Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi. Öte yandan, Demircili Mahallesi'nde boş olduğu bildirilen bir evin yandığı, bazı hayvanların telef olduğu bildirildi.

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