Son dakika: İzmir'deki yangın büyüyor! Köye sıçradı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nin tahliye edildiğini bildirdi.

Orman yangınlarının rüzgar, ısı ve nem şartlarına bağlı olarak büyüyebildiğini kaydeden Pakdemirli, rüzgarlı havalarda hava araçlarının yangına kolay müdahale edemediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kendilerine ulaşan kesin bir bilginin olmadığını dile getirerek, "Şu an çıkış sebebinden çok bizim ana odağımız bu yangını söndürmek, soğutmak olmalı." dedi.

"METEOROLOJİK ŞARTLAR YANGINI BÜYÜTTÜ"

Yangının ne zaman söndürülebileceğini tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Meteorolojik şartların şu an aleyhimize olması bu yangını gün boyunca büyüttü. 70 kilometrelere varan rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. Helikopterle buraya inerken zorluk çektik. Helikopterle yangın yerinde bir iniş yapmaya kalktığımız sırada ufak bir tehlike de geçirdik. Şu an hava araçları çok kontrol edilebilir vaziyette değil. Dumanın yoğun olması, arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle de çok rahatlıkla her noktasına ulaşılmamasından dolayı da yangını kontrol altına almakta henüz başarılı olamadık. İnşallah ilerleyen saatlerde bu kontrolü de sağlamış olacağız."