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  4. SON DAKİKA | İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman ve otluk yangını! Ekipler müdahale ediyor

SON DAKİKA | İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman ve otluk yangını! Ekipler müdahale ediyor

01.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Saat 18.15 sularında çıkan iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

SON DAKİKA | İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman ve otluk yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Bergama ve Dikili'deki iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi’nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirilirken, Edremit’ten 2 uçağın daha bölgeye geleceği belirtildi.
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DİKİLİ'DE DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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(DHA)

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İzmir Bergama Dikili son dakika haberi
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