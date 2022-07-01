SON DAKİKA | İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman ve otluk yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Bergama ve Dikili'deki iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi’nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirilirken, Edremit’ten 2 uçağın daha bölgeye geleceği belirtildi.



DİKİLİ'DE DE EKİPLER SEFERBER OLDU

Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

(DHA)

