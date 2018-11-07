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Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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izmir deprem Ege Denizi Karaburun Son Depremler

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