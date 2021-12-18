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  4. Son Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! İzmir Valisi Köşger son durumu açıkladı

Son Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! İzmir Valisi Köşger son durumu açıkladı

18.12.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını, 22 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Vali, Köşger göçük altında kalan kimsenin olmadığını belirtti. Öte yandan maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi. İşte maden ocağındaki göçükte son durum...

Son dakika haberi: İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Maden ocağındaki göçük sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama geldi. Vali Köşger, can kaybı ve ağır yaralı kimsenin olmadığını belirtirken, 22 hafif yaralı olduğunu duyurdu. 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Son dakika bilgisine göre göçük altında kalan kimse yok.

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SON DAKİKA: VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

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İZMİR KINIK'TAKİ MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

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Ayrıntılar geliyor...

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İzmir
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