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  4. Son dakika! İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu! 176 asker için yakalama kararı

Son dakika! İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu! 176 asker için yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 07:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika! İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu! 176 asker için yakalama kararı

İzmir'de son dakika operasyon haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir operasyon FETÖ TSK asker

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