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  4. Son dakika! İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika! İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 167 şüphelinin yakalanması için, İzmir merkezli 56 ilde dev operasyon başlatıldı.

Son dakika! İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119’u TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içerisinde aktif görev yapan 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 56 ilde gerçekleşen operasyonlarda 100’ün üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken diğer şüphelilerin de ilerleyen saatlerde yakalanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 167 gözaltı kararı

(İHA)

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