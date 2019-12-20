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Son dakika! İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 07:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika! İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

33 İLDE 52 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ARALARINDA İLÇE JANDARMA KOMUTANLARI DA VAR

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

BİR OPERASYON DA BALIKESİR MERKEZLİ 14 İLDE

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakalamıştı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(AA)

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FETÖ gözaltı Muvazzaf

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