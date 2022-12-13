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  4. SON DAKİKA | İzmir sağanak yağışa teslim oldu! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...

SON DAKİKA | İzmir sağanak yağışa teslim oldu! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...

13.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'de şiddetli sağanak yağış kenti adeta teslim aldı. Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları yaşanırken, bazı araçlar suya gömüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA | İzmir sağanak yağışa teslim oldu! Kemeraltı Çarşısı ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü...

Son dakika: İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde ve bazı ilçelerde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

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TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir’de sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınlarına sebep oldu. Kemeraltı esnafı eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken, süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

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ESNAF MAĞDUR OLDU

Esnaf Burak Barmanbek, “Yağmur yarım saatte burayı bu hale getirdi. Eşiği aşan sular dükkanlarımıza giriyor. Buraya çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada kumaş satıyoruz. Eğer bu kumaşlar çamur olursa zararımız büyük olur. 10 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnafın hepsi mağdur. Fırça ve çekpas ile suları tahliye etmeye çalışıyoruz” dedi. Fatih Varlık isimli esnaf da “Her yağmur yağdığında burası böyle oluyor. dükkanlarımızın içine kadar su doluyor. Umarım bu sorun çözülür. Altyapı yapılırsa böyle olmaz” diye konuştu.

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