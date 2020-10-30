Son dakika! İzmir Seferihisar'da şiddetli deprem: Yıkılan binalar var

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi." denildi. KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 6.8 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

BAKAN KURUM PAKDEMİRLİ DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, İstanbul'daki programını iptal ederek İzmir'e gidiyor. BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." dedi. ÇATAKLI'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI Meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Lütfen! Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın!" dedi. ARTÇILAR OLUYOR Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası Körfezi ve Yunanistan’ın Sisam Adası arasındaki bölgede 3.8 ile 4.5 arasında 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi. İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." dedi.