Son Dakika: İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama

Güney Afrika'dan yayılan ve kısa sürede Avrupa’da görülen Omicron varyantı Türkiye'de de görülmüş, konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var” açıklamasında bulunmuştu.

"VİRÜSÜ NEREDEN KAPTIKLARINA DAİR BİLGİ YOK"

6 Omicron varyantı vakasının 5’inin İzmir’de olmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “5 Omicron vakası İzmir’de görüldü. Buradan gönderdiğimiz örnekler Ankara’da tahlil edildi ve orada tespit edildi. Türkiye’deki 6 vakanın 5’i İzmir’de. 5 hastanın durumu iyi. Çok hafif atlatmışlar. Hatta 2’sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir’de yaşıyor. İzmir’de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda” diye konuştu.

Kaynak: İHA

