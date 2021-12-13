HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama

Son Dakika: İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama

13.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki 6 Omicron vakasından 5'inin görüldüğü İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger, bir açıklama yaparak 5 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, 2 hastanın virüsü kaptığının farkına bile varmadığını belirtti.

Son Dakika: İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama

Güney Afrika'dan yayılan ve kısa sürede Avrupa’da görülen Omicron varyantı Türkiye'de de görülmüş, konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var” açıklamasında bulunmuştu.

"VİRÜSÜ NEREDEN KAPTIKLARINA DAİR BİLGİ YOK"

6 Omicron varyantı vakasının 5’inin İzmir’de olmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “5 Omicron vakası İzmir’de görüldü. Buradan gönderdiğimiz örnekler Ankara’da tahlil edildi ve orada tespit edildi. Türkiye’deki 6 vakanın 5’i İzmir’de. 5 hastanın durumu iyi. Çok hafif atlatmışlar. Hatta 2’sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir’de yaşıyor. İzmir’de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda” diye konuştu.

Son dakika: Mehmet Ceyhan, Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."Son dakika: Mehmet Ceyhan, Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Pes dedirten olay! "Siparişim gecikti" diyen kadın dehşet saçtıPes dedirten olay! "Siparişim gecikti" diyen kadın dehşet saçtı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.