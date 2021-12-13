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  4. Son Dakika! İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama: Yurt dışı bağlantıları yok

Son Dakika! İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama: Yurt dışı bağlantıları yok

13.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki 6 Omicron vakasından 5'inin görüldüğü İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger, vakaların durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaların yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti.

Son Dakika! İzmir Valisi Köşger'den Omicron vakalarıyla ilgili açıklama: Yurt dışı bağlantıları yok

Güney Afrika'dan yayılan ve kısa sürede Avrupa’da görülen Omicron varyantı Türkiye'de de görülmüş, konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var” açıklamasında bulunmuştu.

"YURT DIŞI BAĞLANTILARI YOK"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hastalara ulaşıldı. Sağlık durumları iyi. Uzmanlar bu varyantın diğerlerinden daha hafif olduğunu belirtti. Mücadele sürecek" dedi. Vali Köşger, Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti. Bu arada virüse yakalanan 5 kişinin tedavisine evde devam edildiği belirtildi.

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İZMİR TABİP ODASINDAN OMICRON VARYANTI AÇIKLAMASI

İzmir Tabip Odası da Omicron varyantı ile ilgili açıklama yaptı, alınması gereken önlemleri sıraladı. Omicron varyantının klinik seyri, bulaşıcılığı ve bağışıklıktan kaçabilme yeteneği konularındaki bilgilerin hala kısıtlı ve kesin bir yargıda bulunmaktan uzak olduğunun belirtildiği açıklamada “ İlk izlenimler hızlı bir yayılım gösterdiği, ancak antikorları olan kişilerdeki klinik seyrinin Delta varyantı ile kıyasla daha hafif olabileceği şeklindedir" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi

“Yapılan çalışmalar geçirilmiş infeksiyon+aşılama ya da 3’üncü doz uygulamaları ile elde edilen antikorların Omicrona karşı aktivitelerini bir ölçüye kadar koruduklarını göstermektedir. Deltaya karşı 6 kata kadar daha bulaşıcı olduğu hesaplanan Omicronun toplumdaki yayılımının, antikorlardan kaçma yeteneğiyle kolaylaşabileceği öngörülmektedir. Mevcut gelişmeler Omicron varyantının tetikleyeceği yeni bir dalga ile karşı karşıya olabileceğimizi düşündürürken ülkelerin alacakları önlemler ve iş birliği, yayılımın hızının kesilmesi açısından son derece önem taşımaktadır."

Açıklamada ayrıca, kamuya açık ortamlarda maske mesafe hijyen başta olmak üzere kişisel korunma önlemlerine uyumun denetimi artırılmasıyla ancak virüsün yayılma hızının öne geçilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir Fahrettin Koca
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