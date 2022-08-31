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  4. SON DAKİKA | İzmir ve Aydın'da peş peşe gelen depremlerden sonra herkesin aklında o soru var! Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e açıkladı

SON DAKİKA | İzmir ve Aydın'da peş peşe gelen depremlerden sonra herkesin aklında o soru var! Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e açıkladı

31.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kuşadası'nda bugün meydana gelen peş peşe depremler paniğe yol açtı. 10 dakika arayla büyüklüğü 4.7 ve 5.1 olan iki deprem meydana geldi. Depremler İzmir'de 2020 yılında 118 kişinin hayatını kaybettiği depremi akıllara getirirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan söz konusu depremleri Mynet'e yorumladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | İzmir ve Aydın'da peş peşe gelen depremlerden sonra herkesin aklında o soru var! Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e açıkladı

Son dakika: Aydın'ın Kuşadası Körfezi bugün peş peşe depremlerle sarsıldı. Depremler İzmir'den de hissedildi. AFAD verilerine göre büyüklüğü 4.7 olan deprem saat 12.56'da, büyüklüğü 5.1 olan deprem ise 13.10'da meydana geldi. Özellikle ikinci deprem bölgede paniğe neden oldu.

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Kuşadası açıklarında meydana gelen depremler 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 118 kişinin ölümüne yol açan 6.9 büyüklüğündeki depremi akıllara getirdi. Herkesin aklındaki 'Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu?' sorusuyla ilgili olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Ercan'ın açıklamasından satır başları:

"BU KEZ DEPREM SİSAM'IN GÜNEYİNDE OLDU"

"30 Ekim 2020 yılında Sisam'n kuzeyinde, Büyük Menderes kırığının Ege'deki uzantısı üzerinde 6.9 ile 7 büyüklüğünde bir deprem gördük. Bu deprem İzmir'de 118 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu kez deprem Sisam'ın kuzeyinde değil, güneyinde oldu. Bugünkü iki deprem Eşek ile Sisam Adası arasındaki Doğanbey Körfezi'nde oluştu. Bu depremler iyi bir olasılıkla Büyük Menderes göçüntüsünün güney bacağının Ege Denizi uzantısındaki bacağı üzerinde yaklaşık 9 km derinde oluştu. Depremlerin sığ olması nedeniyle başta Kuşadası, Bodrum, Didim hatta Aydın, Denizli gibi kesimlerde güçlü olarak hissedildi.

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DEPREM UZMANI PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN

"DEPREMİN YIKIM EŞİĞİ 7.1"

Halkın kaygısı; Bu depremler sürer mi? Aslında alışılmış şekilde başlamadı. 4.7'nin bir öncü deprem olduğunu anladık, 5.1'i ise şu an için ana deprem olarak yorumlamak gerekiyor. Bu ana deprem olarak yorumladığımız olay, öncü deprem olarak kalabilir. Şöyle ki; buradaki gerginlik birikiminin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ancak Ege Bölgesi daha önceden de uyardığım gibi oldukça gergin. Bu gerginlik Ege Bölgesi'ni Kuzey Anadolu kırığını dahi öne geçirdi. Bugün Sisam'da yeterli bir gerginlik atılmadı, bu bölgedeki gerginlik yaygın olarak sürüyor. Daha önce Bodrum'da bir depremle sınanmıştık. Şimdi bu ikisinin arasını gerginlik dolduruyor. Bu gerginlik Leros Adası dolaylarına ya da Fornoz adaları dolayına kayabilir. Bu bölgede 6.5, 7'e kadar bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Ancak önceki depremlerde belirlendiği gibi bu bölgedeki depremin yıkım eşiği 7.1'dir.

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"GELECEKTE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENEBİLİR"

Bu deprem Sisam'ın kuzeyindeki depremi etkilemez. İkisi farklı kırıklar. O bölgedeki gerginlikler varsa küçük depremler meydana gelir. Bunların büyüklüğü 4.5 ile 4.6'ya kadar varabilir. 2020'de meydana gelen deprem bölgedeki gerginliği boşaltmıştır. Bugünkü deprem meydana gelen bölgede gelecekte daha büyük bir deprem beklenebilir. Bu deprem Kuşadası, Aydın, Söke, Selçuk, Didim, Akköy, Bodrum'un belli kesimlerinde çok şiddetli hissedilir. Yıkım için depremin 7.1 seviyesine erişmesi gerekiyor."

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