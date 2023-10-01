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SON DAKİKA! İzmir 'de 3.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı neden fazla hissedildi? İşte sebebi...

01.10.2023 16:36 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İzmir'de saat 16.30 sularında deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşarken Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama geldi. Ersoy depremin fazla hissedilmesinin nedeni olarak zemini gösterdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! İzmir 'de 3.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı neden fazla hissedildi? İşte sebebi...

Son dakika: İzmir'de, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

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KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.30'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

İZMİR’DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NEDEN BU KADAR HİSSEDİLDİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından katıldığı canlı yayında şu ifadelere yer verdi;

3.7 büyüklüğündeki bir deprem yıkıcı bir deprem değil ama bu bölgenin deprem bakımında aktif olduğunu göstermektedir. Biz İzmir’in çevresinin deprem oluşturabilecek faylar içerdiğini zaten biliyoruz. Fakat bu depremin bu kadar hissedilmesi zemine bağlı bir faktör. Her ne kadar 3.7 büyüklüğünde bir deprem büyük görünmese de binalarda yaşayanlar zeminden kaynaklı binalarda yaşayan insanlar bunu daha yoğun hissedebilir. Çünkü salınım periyotları zeminden kaynaklı olarak çok artabilir. Bir anlamda zeminden kaynaklı daha yoğun hissettiriyor.

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“BURALARDAKİ DEPREMLER BİZİ ŞAŞIRTMAZ”

Bunu 2020’de yaşadık. Yunan adasındaki bir depremin İzmir’de büyük yıkımlar ve can kayıpları yarattığını hepimiz hatırlıyoruz. Bu depremin etkileri de zemin kaynaklıydı biliyorsunuz yoksa İzmir’de herhangi bir deprem olmamıştı. İzmir depreme yatkın bir şehir her tarafında denizin içinde körfeze yakın yerlerde çevresindeki illerde ve ilçelerde çok sayıda fay zonunun olduğu bir bölge. Buradaki faylarında 6'nın üzerinde deprem oluşturma ihtimali var. Buralardaki depremler bizi şaşırtmaz.

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deprem İzmir

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