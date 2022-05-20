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Son dakika: Jandarma'dan büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

20.05.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. 206 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Jandarma'dan büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre, Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR!

İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay
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